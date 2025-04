Barcellona-Real Madrid, perché Mbappé non gioca? Quella di Ancelotti non è una scelta

Barcellona vs Real Madrid

Mbappé ha giocato quasi tutta l'annata da titolare, ora è fuori nel Clasico valido per la finale di Coppa del Re contro il Barcellona.

Tre mesi dopo la vittoria del Barcellona nella finale di Supercoppa spagnola, è di nuovo tempo del Clasico. Stavolta la sfida tra blaugrana e Real Madrid assegna la Coppa del Re, in cui i due più grandi attaccanti a disposizione dei due allenatori non saranno titolari: al pari di Lewandowski, infatti, non è tra i titolari neanche Kylian Mbappé.

Il francese, capocannoniere del Real Madrid nel 2024/2025, sarà sostituito da Vinicius e Rodrygo, il duo che ha permesso ai Blancos di conquistare l'ultima edizione della Champions League con il contributo preziosissimo di uno straripante Bellingham.

Nessuna scelta da parte di Ancelotti, ma la necessità di lasciare fuori Mbappé dopo i problemi fisici accusati negli ultimi giorni: a Siviglia, per la finale di Coppa del Re, l'ex PSG è fuori.