Barcellona-Real Madrid, le pagelle dei blaugrana: Yamal e Raphinha tornadi

Gli elettrizzanti esterni catalani hanno messo al tappeto i Blancos, aggiudicandosi una partita emozionante con sette goal.

Una prestazione magistrale di Raphinha e Lamine Yamal ha portato il Barcellona a un passo da un altro trionfo in Liga, dopo una straordinaria rimonta per 4-3 sul Real Madrid domenica.

Il quarto e ultimo Clásico della stagione è iniziato con il botto quando Kylian Mbappé è stato atterrato in area dal portiere Wojciech Szczesny e l'attaccante francese ha trasformato il calcio di rigore al quinto minuto. Le cose sono poi peggiorate per il Barça quando Mbappé ha concluso un rapido contropiede portando il risultato sul 2-0 solo nove minuti dopo.

Il Real Madrid deve ringraziare il proprio portiere Thibaut Courtois, autore di due ottimi interventi su Eric Garcia e Yamal, ma non ha potuto fare nulla per fermare il colpo di testa del primo al 19'. I padroni di casa, galvanizzati, hanno continuato a spingere per il pareggio e lo hanno ottenuto in modo spettacolare quando Yamal ha superato Courtois con un tiro a giro dalla distanza, poco dopo la mezz'ora.

Il Real Madrid, ancora sotto shock, non è riuscito a gestire la pressione alta del Barcellona e ha subito il terzo goal due minuti dopo con Raphinha. Pochi istanti dopo che ai Blancos era stato annullato un rigore per fuorigioco, Raphinha ha rubato palla a Lucas Vazquez, che aveva esitato, e Ferran Torres lo ha servito per il gol del 3-0 allo scadere del primo tempo.

Yamal sembrava aver segnato il suo secondo goal dopo l'intervallo, quando ha deviato in rete un passaggio di Raphinha nell'area piccola, ma il capitano del Barça era in fuorigioco nella fase di costruzione dell'azione. E proprio quando sembrava che i leader del campionato potessero conquistare una vittoria facile, il letale Mbappé ha segnato la sua tripletta dopo che Vinicius Jr ha servito con precisione il 26enne.

Raphinha ha poi fallito un goal a porta vuota che avrebbe chiuso la partita e, nonostante un finale nervoso, con Mbappé e Fermin Lopez che hanno visto annullare entrambi un goal, la squadra di Hansi Flick ha portato a sette punti il vantaggio in testa alla Liga a sole tre giornate dalla fine, dopo aver battuto il Real Madrid in tutte e quattro le partite disputate in questa stagione in tutte le competizioni.

