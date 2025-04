Barcellona-Real Madrid, cosa succede se finisce pari? Il regolamento del Clasico in finale di Coppa del Re

L'infuocato Clasico è arrivato, Real Madrid contro Barcellona per la finale di Coppa del Re: sabato la vincitrice del trofeo spagnolo.

In un sabato 26 aprile senza Serie A, il clou della giornata è la finale della Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid: il Clasico. Considerato generalmente il più grande incontro calcistico del pianeta, la sfida tra blaugrana e blancos è stavolta ancor più infuocata per il caos arbitrale nato alla vigilia della stessa.

Barcellona e Real Madrid si giocano la finale in gara unica, dunque non in match di andata e ritorno. Per questo motivo in caso di pareggio al 90', la sfida dovrà avere una vincitrice: decisa ai supplementari ai rigori?

Anche nel 2025 la federazione ha scelto di confermare il regolamento delle passate annate, optando per due possibilità dopo un'eventuale pareggio (0-0, 1-1, 2-2, 3-3 e risultati con punteggi superiori) al termine dei due tempi regolamentari.