Barcellona-Inter probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Yamal, Lewandowski, Pavard, Dimarco e Thuram

Inter di scena a Barcellona per l'andata della semifinale di Champions League: le probabili formazioni di blaugrana e nerazzurri.

Manca appena un mese alla finale di Monaco di Baviera, ultimo atto di una Champions League che vede ancora l'Inter in corsa per la gloria continentale.

Per i nerazzurri - reduci da tre sconfitte di fila come non avveniva da tempo immemore - c'è l'ostacolo Barcellona da affrontare: andata al 'Montjuic', col ritorno in programma a San Siro il prossimo 6 maggio.

Di seguito tutte le info su Barcellona-Inter: dalle formazioni scelte da Flick e Inzaghi alle indicazioni su come assistere al match in diretta tv e streaming.