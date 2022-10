Barcellona-Inter, pagelle, migliori e peggiori: Onana dà sicurezza, non è più il vecchio Piqué

ONANA 6.5 - Rispetto ad Handanovic ha tempi di uscita che un portiere dovrebbe sempre avere: con i piedi, poi, è tutta un'altra storia se si rapporta allo sloveno. Rilancia Lautaro Martinez per il 2-3 di Gosens, fa molto altro.

SKRINIAR 6 - Non una partita cattivissima, anzi: sembrava perfetta, ma come gli altri si fa trovare disattento sul 3-3 siglato da Lewandowski.

DR VRIJ 5 - All'andata sembrava aver ritrovato il piglio giusto del "vecchio" De Vrij: al Camp Nou, invece, si vede il De Vrij molto vicino ai nostri giorni, culminato con la marcatura così così su Lewandowski sul 2-2.

BASTONI 7 - I suoi lanci da dietro sono un marchio della casa, ormai: quello per Barella è da applausi. Gli ennesimi. (85' ACERBI SV)

DUMFRIES 6 - Corre per tutta la fascia, ma non eccede in fase offensiva: soffre come gli altri. Partita di sacrificio.

BARELLA 7.5 - C'è poco da dire sulla prestazione di Barella: a raccontarla è la girata al volo dopo uno stop di petto da un lancio lungo. Porta con sé gran parte dei ciuffi d'erba del Camp Nou: li metterà in una teca, dopo aver creato i solchi. (85' ASLLANI - E' giovane, scorderà presto fortunatamente l'occasione che avrebbe potuto regalare all'Inter il 3-4. Per adesso, però, pesa tantissimo)

CALHANOGLU 7 - Da regista si conferma uno dei migliori della formazione di Inzaghi, che potrebbe aver trovato la via giusta per un futuro, quello del turco, diverso. (67' GOSENS 6.5 - Si è trovato al posto giusto al momento giusto per il 2-3: ricordi dell'Atalanta, in qualche modo)

MKHITARYAN 7 - Bene, bene e solo bene in mezzo al campo, tra tempi di recupero e vie intasate per gli avversari.

DIMARCO 5.5 - Nel primo tempo è responsabile del calo d'attenzione al momento del passaggio di Raphinha che attiva l'azione del goal del Barça. Spinge tanto, raccoglie poco. (67' DARMIAN 6 - Prestazione pulita, da quando è entrato)

LAUTARO MARTINEZ 7.5 - Il "Toro" al Camp Nou: non lo tengono, manda al bar Eric Garcia e in tilt Piqué. Qualsiasi altra parola sarebbe superflua.

DZEKO 6 - Cuce bene, ma non risalta all'occhio. (75' BELLANOVA 5 - Pesa la marcatura su Lewandowski al momento del 3-3 finale: errori di gioventù)