Barcellona-Inter dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o NOVE? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona vs Inter

Barcellona e Inter a confronto nell'andata della semifinale di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Sono quattro le squadre rimaste in corsa in Champions League: due di queste sono Barcellona e Inter, a duello nel match d'andata delle semifinali della competizione regina.

Turno a cui le due squadre si sono qualificate eliminando formazioni tedesche: i blaugrana hanno fatto fuori il Borussia Dortmund, mentre i nerazzurri si sono imposti sul Bayern Monaco.

Anche nel 2010 andò in scena una semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter: al termine di quella edizione, Zanetti e compagni si laurearono campioni d'Europa e festeggiarono uno storico 'Triplete', quest'anno sfumato con l'eliminazione dalla Coppa Italia.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Barcellona-Inter: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.