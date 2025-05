Thierry Henry è passato all'attacco: "Come può l'Inter fare 3 goal a Barcellona e non trarne vantaggio?"

L'ex attaccante dell'Arsenal e opinionista parla a proposito della regola voluta dall'UEFA: "Così da molto tempo, dobbiamo accettarlo".

Da qualche anno, precisamente dal 2021, la regola dei goal in trasferta è stata eliminata. Se in passato segnare fuori dal proprio impianto permetteva alla squadra in questione di avere un vantaggio, considerando il valore doppio della rete, nel presente un goal fuori casa è sempre e solamente un goal fuori casa.

Negli ultimi anni c'è chi ha accettato malvolentieri questa decisione dell'UEFA, chi l'ha accolta con entusiasmo e chi invece continua a chiedere che si torni al passato. Dopo il 3-3 tra Barcellona e Inter a Montjuic, la questione è tornata a galla.

A lanciare la discussione è Thierry Henry, leggendario ex attaccante dell'Arsenal ora allenatore ma anche affermato opinionista per CBS, che al termine del pareggio nella semifinale d'andata di Champions League ha chiesto ai suoi colleghi in studio, tra cui Jamie Carragher, come l'Inter non possa trarre vantaggio da tre goal segnati in casa del Barcellona.