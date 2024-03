Il Barcellona vuole blindare Cubarsí: clausola monstre nel nuovo contratto

Pau Cubarsí ha già convinto il Barcellona nonostante i soli 17 anni di età: blaugrana pronti a blindarlo per il futuro.

Sono bastate poche partite a Xavi per investirlo definitivamente del ruolo di titolare all'interno della difesa del Barcellona, al centro e in tandem con Araujo: Pau Cubarsí non ha intenzione di smettere di stupire.

Il 17enne centrale spagnolo, autore di un'ottima prova offerta al 'Montjuic' nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli, è finito improvvisamente sotto la luce dei riflettori per la grande capacità di risultare decisivo e impattante nonostante la giovanissima età e un'esperienza che, gioco forza, non può che essere limitata.

Le sirene sul suo conto non possono lasciare tranquilla la società catalana, pronta a correre ai ripari per evitare brutte sorprese in futuro.