Raphinha da numero 10 o Lewandowski in panchina, come potrebbe giocare il Barcellona con Nico Williams

Il Barcellona sta completando l'acquisto di Nico Williasm dall'Athletic Bilbao: le idee di Flick per il super attacco blaugrana.

Sembra che il Barcellona stia finalmente per mettere le mani sul suo grande obiettivo. Dopo oltre 12 mesi di intense speculazioni, Nico Williams avrebbe accettato un contratto di sei anni con il club catalano, che ora è pronto ad attivare la clausola rescissoria di 58 milioni di euro prevista dal suo contratto con l'Athletic Bilbao.

C'è ancora da lavorare per garantire che il Barça possa far rientrare lo stipendio di Williams nei limiti imposti dalla Liga, con il direttore sportivo Deco che dovrebbe autorizzare diverse cessioni nelle prossime settimane. Ansu Fati e Ronald Araujo sono tra i giocatori di movimento che potrebbero finire sul patibolo, mentre Marc-Andre ter Stegen sembra sempre più destinato a lasciare il club dopo l'arrivo del portiere dell'Espanyol Joan Garcia.

Non dovrebbe quindi ripetersi il problema della registrazione di Dani Olmo, che ha fornito un indesiderato diversivo per gran parte della stagione 2024-25 del Barça. Anche il Bayern Monaco e l'Arsenal sono stati accostati a Williams, ma lui ha chiarito che la Catalogna è la sua destinazione preferita, con Diario Sport che sostiene addirittura che sarebbe disposto ad accettare una riduzione dello stipendio.

Il Barça sembra sicuramente la scelta più naturale per Williams dopo quattro stagioni di crescita impressionante all'Athletic Bilbao. Il 22enne è diventato uno dei giocatori più costanti della Liga, guadagnandosi anche un posto da titolare nella nazionale spagnola, e non dovrebbe avere problemi a inserirsi nella squadra di Hansi Flick.

L'unico punto interrogativo è come Flick intenda modificare la sua formazione per inserire Williams. Il Barça è stata la squadra più brillante in Europa nella scorsa stagione e c'è il rischio che l'attacco perda equilibrio se l'allenatore non prende la decisione giusta.