Il Barcellona prepara il ritorno al Camp Nou: allenamento aperto a 23mila tifosi

In vista della riapertura ufficiale, il Barcellona ha deciso di ospitare 23mila spettatori al Camp Nou mostrando un allenamento al pubblico: trattasi di un test per ottenere l'ok utile al ritorno a casa.

Il Barcellona ha confermato che ospiterà una sessione di allenamento aperta a 23mila tifosi al Camp Nou, in vista della riapertura ufficiale dello stadio rinnovato. 

Dopo molti lunghi ritardi nel ritorno della squadra all'iconico stadio, l'evento servirà come test per ottenere la licenza necessaria per ricominciare a giocare lì.

  • ALLENAMENTO APERTO AL PUBBLICO AL CAMP NOU

    Il Barcellona ha annunciato ufficialmente che venerdì 7 novembre si terrà una sessione di allenamento aperta al pubblico presso lo Spotify Camp Nou , che fungerà anche da test operativo cruciale per lo stadio parzialmente ristrutturato.

    La sessione sarà la prima occasione in cui i tifosi potranno entrare nello stadio dall'inizio dei lunghi lavori di ristrutturazione e servirà come "test tecnico e operativo" in vista della riapertura completa per le competizioni.

    Un totale di 23.000 tifosi potranno assistere alla partita, mentre il Barça compie un passo avanti fondamentale nel "processo di riapertura graduale" in vista dell'ospitare una partita ufficiale della Liga.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    RIAPERTURA VICINA

    La prima squadra, guidata dall'allenatore Hansi Flick, si allenerà al Camp Nou, sotto gli occhi dei tifosi che assisteranno dalla tribuna principale (Tribune) e dalla tribuna sud (Gol Sud). Ciò corrisponde alla "Fase 1A" della riapertura, per la quale il club ha confermato di "possedere la prima licenza di occupazione".

    La vendita dei biglietti è iniziata venerdì e il club ha confermato che tutti i proventi saranno devoluti al progetto "Polseres Blaugranes" (Braccialetti Blaugrana), un'iniziativa della Fondazione Barça a sostegno del benessere emotivo dei bambini ricoverati in ospedale.

    Sebbene l'evento consenta ai tifosi di dare una prima occhiata al nuovo stadio, il suo scopo principale è tecnico. Il Barcellona ha confermato che la sessione sarà utilizzata per verificare la nuova infrastruttura in condizioni reali.

    Nella sua dichiarazione ufficiale, il club ha descritto l'evento come un test "per garantire il corretto funzionamento dei sistemi, dei punti di accesso e dei vari aspetti della struttura". Questa "prova generale" è un passo necessario per ottenere l'autorizzazione definitiva a ospitare partite competitive nella configurazione della Fase 1A, con una capienza di 23.000 posti.

  • UN ANNO DI RITARDI

    Questo evento di prova arriva dopo un anno tumultuoso di battute d'arresto per il progetto Espai Barca, che è stato afflitto da ritardi e polemiche senza fine.

    Il piano originale, dichiarato dal presidente Joan Laporta, prevedeva il ritorno della squadra in un Camp Nou parzialmente aperto in occasione del 125° anniversario del club nel novembre 2024. Tale scadenza è stata mancata di quasi un anno intero, con il progetto che, secondo quanto riferito, a metà ottobre 2025 era in ritardo di 317 giorni rispetto al programma.

    I ritardi del progetto sono stati esaminati insieme a un "rapporto esplosivo" riguardante la selezione dell'impresa di costruzioni turca Limak.

    Secondo il rapporto, gli esperti tecnici del Barcellona hanno valutato l'offerta di Limak, pari a 960 milioni di euro, come la peggiore opzione, assegnandole un punteggio inferiore a 50 su 100. Si è classificata all'ultimo posto dietro alle offerte concorrenti di Ferrovial e FCC, con gli esperti interni che hanno espresso preoccupazioni sulla capacità di Limak di giustificare il suo programma di costruzione e la sua richiesta di 200 milioni di euro di finanziamento iniziale, rispetto ai soli 12 milioni di euro dei concorrenti.

    La dirigenza del club, guidata dal direttore dell'Espai Barça Joan Sentelles, avrebbe ignorato questa relazione tecnica "non vincolante". La decisione avrebbe causato significative tensioni interne, portando alle dimissioni del membro del consiglio di amministrazione Jordi Llaurado, che riteneva il processo "privo di trasparenza".

    Il motivo principale per la scelta di Limak, nonostante la recensione interna negativa, è stato il "calendario aggressivo" dell'azienda. Limak era l'unico offerente a garantire il ritorno al Camp Nou entro la scadenza di novembre 2024, una data che i concorrenti avrebbero descritto al club come "impossibile".

    Ora che quella scadenza "impossibile" è stata superata, il club non avrebbe applicato le penali finanziarie previste dal contratto per i ritardi. I funzionari hanno attribuito le battute d'arresto a fattori esterni come la carenza di materiali, nonostante una clausola contrattuale che stabilisce che "qualsiasi ritardo dovuto alla mancanza o al ritardo nella fornitura dei materiali" è responsabilità dell'appaltatore.

  • IL PRECEDENTE 'NO' DEL BARCELLONA

    A complicare ulteriormente la situazione, il consiglio comunale aveva già concesso al Barcellona il permesso di riaprire il Camp Nou per 27.000 spettatori con la licenza di Fase 1A.

    Tuttavia, il consiglio di amministrazione del club ha deciso di rifiutare questo ritorno immediato, scegliendo di rimanere a Montjuic. Fonti interne al club hanno affermato che la decisione "è di natura finanziaria". La maggiore capienza di Montjuic offre attualmente maggiori entrate nei giorni delle partite e il club ritiene che il ritorno a un Camp Nou parzialmente aperto non abbia senso dal punto di vista economico fino a quando non sarà ottenuta l'approvazione per i 47.000 posti a sedere della Fase 1B.

    La Fase 1B, che include le tribune laterali, è necessaria anche per ospitare le partite della UEFA Champions League.

    Il club è ora concentrato sull'ottenimento dell'approvazione per la Fase 1B. La vicepresidente Elena Fort, che supervisiona il progetto Espai Barca, ha recentemente spiegato la strategia del club a RAC1.

    "Speriamo che la fase 1B, che ospiterebbe 47.000 spettatori, venga approvata presto, perché i lavori sono terminati ed è solo una questione di permessi e convalida del progetto, ed è più semplice della fase approvata", ha detto Fort.

    Ha anche individuato una nuova finestra temporale per il ritorno ufficiale alle competizioni. "Qualsiasi data andrebbe bene, perché quello che vogliamo è tornare, ma la fine di novembre, che sia contro l'Athletic o il Getafe, che coinciderebbe con il 126° anniversario del club, sarebbe una partita fantastica".

  • Hansi FlickGetty Images

    I PROSSIMI STEP

    La sessione di allenamento del 7 novembre è quindi un test obbligatorio per certificare la Fase 1A da 23.000 posti, anche se il club non ha intenzione di utilizzarla per una partita ufficiale. Il vero obiettivo è quello di ottenere il permesso per la Fase 1B da 47.000 posti.

    Il nuovo obiettivo per la prima partita ufficiale al Camp Nou è ora la partita di Liga contro l'Athletic Club il 22 novembre.

    Sul campo, la sessione di allenamento aperta offre alla squadra di Flick un cambio di scenario mentre si prepara per la prossima partita di campionato. La sessione si svolge all'indomani della partita di Champions League contro il Club Brugge e due giorni prima che il Barcellona, attualmente secondo in Liga e a cinque punti dal Real Madrid, si rechi al Balaídos per affrontare il Celta Vigo.

