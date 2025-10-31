Il Barcellona prepara il ritorno al Camp Nou: allenamento aperto a 23mila tifosi

A complicare ulteriormente la situazione, il consiglio comunale aveva già concesso al Barcellona il permesso di riaprire il Camp Nou per 27.000 spettatori con la licenza di Fase 1A.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione del club ha deciso di rifiutare questo ritorno immediato, scegliendo di rimanere a Montjuic. Fonti interne al club hanno affermato che la decisione "è di natura finanziaria". La maggiore capienza di Montjuic offre attualmente maggiori entrate nei giorni delle partite e il club ritiene che il ritorno a un Camp Nou parzialmente aperto non abbia senso dal punto di vista economico fino a quando non sarà ottenuta l'approvazione per i 47.000 posti a sedere della Fase 1B.

La Fase 1B, che include le tribune laterali, è necessaria anche per ospitare le partite della UEFA Champions League.

Il club è ora concentrato sull'ottenimento dell'approvazione per la Fase 1B. La vicepresidente Elena Fort, che supervisiona il progetto Espai Barca, ha recentemente spiegato la strategia del club a RAC1.

"Speriamo che la fase 1B, che ospiterebbe 47.000 spettatori, venga approvata presto, perché i lavori sono terminati ed è solo una questione di permessi e convalida del progetto, ed è più semplice della fase approvata", ha detto Fort.

Ha anche individuato una nuova finestra temporale per il ritorno ufficiale alle competizioni. "Qualsiasi data andrebbe bene, perché quello che vogliamo è tornare, ma la fine di novembre, che sia contro l'Athletic o il Getafe, che coinciderebbe con il 126° anniversario del club, sarebbe una partita fantastica".