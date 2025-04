Barcellona-Borussia Dortmund 4-0, pagelle e tabellino: Raphinha, doppio Lewandowski e Yamal, i blaugrana ipotecano la semifinale

Il Barcellona è con un piede e mezzo in semifinale di Champions League: Borussia Dortmund travolto al 'Montjuic'.

Tutto troppo facile per il Barcellona, ora a un passo dalla semifinale di Champions League: merito del 4-0 inflitto a un Borussia Dortmund quasi mai in partita al 'Montjuic' e travolto dalla maggiore qualità della squadra di Flick. Partita a cui avranno riservato un occhio di riguardo i giocatori dell'Inter e del Bayern Monaco, possibili avversari dei blaugrana nel turno successivo.

L'onere di spezzare l'equilibrio spetta al 'solito' Raphinha con una più che discreta dose di brivido: il brasiliano 'scippa' la rete a Cubarsì in posizione dubbia, ma il VAR ne certifica la regolarità. I pochi lampi dei tedeschi li offrono Gittens e Guirassy, quest'ultimo per nulla freddo nel finale del primo tempo: completamente solo davanti a Szczesny, cicca l'impatto col pallone in modo davvero clamoroso.

Nel secondo tempo non c'è praticamente storia: Yamal pennella per Raphinha che di testa serve l'assist per il raddoppio a porta vuota di Lewandowski, di nuovo a segno poi contro la sua vecchia squadra su passaggio decisivo di Fermin Lopez, che colpisce anche un palo esterno. Tanti gli spazi lasciati dalla squadra di Kovac, manna dal cielo per i blaugrana che allungano: Yamal suggella una grande prestazione con la rete del definitivo 4-0, un tiro di punta che beffa Bensebaini e Kobel. Annullato nel finale il 4-1 di Beier per offside.