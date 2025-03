Barcellona-Benfica 3-1, pagelle e tabellino: doppietta di Raphinha e magia di Yamal, blaugrana ai quarti

La doppietta del brasiliano, intervallata dalla prodezza del gioiello blaugrana, spianano la strada alla squadra di Flick: ai quarti Lille o Dortmund.

Il Barcellona non sbaglia e dopo la vittoria di misura in quel di Lisbona, chiude il discorso qualificazione davanti al pubblico di casa dello Stadio Olimpico: la squadra di Flick ha sconfitto il Benfica per 3-1, staccando così il pass per i quarti di finale della Champions League.

A Montjuïc succede tutto nel primo tempo: Raphinha, dopo undici minuti, capitalizza nel migliore dei modi la strepitosa azione personale di Yamal, ma dopo appena due minuti il Benfica torna in superficie grazie al colpo di testa di Otamendi che piega le mani a Szczesny.

Alle porte della mezz'ora, però, i blaugrana piazzano l'allungo decisivo: il 2-1 è griffato da una perla di Yamal, il cui mancino a rientrare si insacca all'angolino più lontano, mentre prima dell'intervallo è ci pensa Raphinha ancora Raphinha a far calare il tris e a chiudere qualsiasi discorso. Il Barcellona vola dunque ai quarti di finale dove affronterà la vincente della sfida tra Lille e Borussia Dortmund.