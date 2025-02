Barcellona-Atletico Madrid, dove vedere la gara di Coppa del Re: Cronache di Spogliatoio o Telelombardia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona e Atletico Madrid avversari in una delle due semifinali della Coppa del Re: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Penultimo atto della Coppa del Re 2024/25: una delle due semifinali è quella che mette di fronte il Barcellona e l'Atletico Madrid.

I blaugrana hanno iniziato la loro avventura nella competizione a partire dai sedicesimi di finale: dopo aver eliminato agevolmente il Berbastro, i catalani hanno avuto la meglio su Betis e Valencia, entrambi battuti con una cinquina.

'Colchoneros' che invece hanno esordito al primo turno: eliminati UE Vic, Cacereño, Marbella, Elche e Getafe.

In questa pagina troverete tutte le informazioni per rimanere aggiornati sull'andata della semifinale tra Barcellona e Atletico Madrid: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.