Il trequartista della Repubblica Ceca si trasferisce ufficialmente in Turchia, dove giocherà con il Kasimpasa.

Dopo un'intera estate sulla soglia della cessione, Antonìn Baràk lascia definitivamente la Fiorentina e si trasferisce in Turchia al Kasimpasa.

Il classe 1994 lascia la Serie A dopo cinque stagioni, divise tra Udinese, Lecce, Verona e, appunto, Fiorentina.

Un percorso altalenante, che lo ha visto decisivo in determinate stagioni, ma spesso in modo incostante, in particolar modo nell'ultima esperienza a Firenze.