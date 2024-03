Il dettaglio non è sfuggito agli occhi: al Civitas Metropolitano è presente il bandierone del club giallorosso.

Partita tesissima tra Atletico Madrid e Inter: in palio c'è la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Si gioca in un'atmosfera caldissima, come sempre offerta dai tifosi dei Colchoneros... e non solo. Perché sugli spalti del Civitas Metropolitano sono presenti le tifoserie italiane, ma non solo quella dell'Inter.

Nella curva dell'Atletico sventola da inizio partita il bandierone raffigurante il logo della Roma, ma perché?