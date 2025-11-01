Balotelli rompe il silenzio dopo l'addio di Vieira al Genoa: "Sfruttato il lavoro di Gilardino e Zangrillo, Dio vede e provvede"

L’addio di Patrick Vieira dal Genoa ha scatenato la reazione di Mario Balotelli, che attraverso un lungo messaggio pubblicato nelle proprie Instagram stories ha espresso il suo pensiero in seguito alla decisione del club e il tecnico francese di separarsi.
“Dio vede e provvede”, ha scritto l’attaccante bresciano in un primo post, seguito da un lungo messaggio di sostegno al Genoa e di durissime accuse verso Vieira.
La rottura tra i due, nata già ai tempi del Nizza, è esplosa nuovamente in Liguria, dove Balotelli, approdato sotto la gestione Gilardino, è stato progressivamente escluso con l’arrivo del francese.
La passata stagione, chiusa con appena sei presenze e 56 minuti in campo, ha lasciato strascichi profondi, culminati nelle dichiarazioni dell’attaccante a luglio scorso e nella lettera social di oggi.