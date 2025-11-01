Balotelli rompe il silenzio dopo l'addio di Vieira al Genoa: "Sfruttato il lavoro di Gilardino e Zangrillo, Dio vede e provvede"

Poco dopo la fine del contratto con il Genoa, Balotelli ha raccontato la sua versione dei fatti nel corso del podcast Controcampo, intervenendo a sorpresa durante un’intervista al fratello Enock.

L’ex attaccante rossoblù ha spiegato come il rapporto con Vieira sia precipitato sin dalle prime settimane:

“Quando è arrivato Vieira mi ha chiamato per chiedermi come stavo e come vedevo i giocatori. Mi sembrava fosse arrivato con buone intenzioni. Poi le prime partite mi ha messo dentro pochi minuti”, ha raccontato.

Le prime tensioni sarebbero nate dal suo scarso impiego:

“Mi ha detto che preferiva mettere giocatori che corrono. È normale che Pinamonti giochi titolare, ma non è giusto che io giochi 2 minuti. Per me era un problema di antipatia, non calcistico”.