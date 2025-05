L'attaccante del Genoa è stato ospite di Francesca Fagnani al suo programma Belve: "Il calcio subito da Totti? Mi disse: manco ti ho preso bene".

Mario Balotelli torna a parlare pubblicamente e lo fa con un'intervista rilasciata al noto programma Belve condotto da Francesca Fagnani.

Il classe 1990 azzurro si è espresso su vari argomenti, dal suo talento cristallino mai realizzato del tutto, a vari aneddoti sulla sua carriera.

L'attaccante del Genoa non teme poi i paragoni: "Perché Cristiano Ronaldo ha vinto cinque palloni d'oro e io no? Si massacra di allenamenti e c'ha più soldi di me".