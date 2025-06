Balotelli in Baller League: sarà in campo con la squadra delle Legends

Chiusa l'esperienza al Genoa, Balotelli sarà protagonista in Baller League con la squadra delle Legends che affronterà i Creators.

Il Genoa è ormai un capitolo chiuso per Mario Balotelli, il cui ritorno in Italia non è andato come sperato: dopo qualche sporadica presenza, 'Supermario' si è definitivamente trasformato in corpo estraneo alla rosa di Patrick Vieira.

In attesa di capire quale sarà la prossima avventura, Balotelli avrà l'occasione di debuttare in Baller League, competizione di calcio a 6 creata in Germania nel 2024 con la collaborazione di Mats Hummels e Lukas Podolski.

Nello specifico, il 33enne sarà una delle Legends in campo nel giorno dedicato alla Final Four dell'edizione inglese.