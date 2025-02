Balotelli al Venezia, attenzione alla svolta di calciomercato: le ultime sul trasferimento

Saluterà il Genoa, ma a sorpresa Balotelli può rimanere in Serie A fino al termine della stagione per giocare con il Venezia. In arrivo anche Fila.

Mario Balotelli può rimanere in Serie A per giocare con il Venezia. Dopo le voci di qualche settimana fa, che sembravano spente sul nascere, a poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale spunta nuovamente la possibilità di una conferma di Super Mario, in partenza da Genova, nella massima serie.

Offerto a Monza e Venezia, il destino di Balotelli può essere realmente in Laguna come evidenzia Sky Sport. C'è stato un contatto tra le parti nei giorni scorsi e l'affare potrebbe realizzarsi sul gong, nell'ultimo giorno di mercato (a mezzanotte, tra lunedì 3 e martedì 4 febbraio si chiudono le trattative in entrata per le squadre di Serie A.

Balotelli non sarebbe però l'unico rinforzo in attacco per un Venezia che ha perso Pohjanpalo, trasferitosi al Palermo: dalla Repubblica Ceca e in particolare dallo Slavia Praga dovrebbe arrivare Daniel Fila, 22enne per il quale c'è stato comunque un rallentamento.