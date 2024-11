Bagarre in testa alla classifica di Serie A: dal Napoli alla Juventus, sei squadre in due punti Inter SSC Napoli Serie A Lazio Fiorentina Juventus Atalanta

Il campionato 2024/2025 si infiamma con un'accesissima lotta per il primato: dopo 12 giornate, in vetta ci sono sei squadre in due punti.