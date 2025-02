L'Atletico Madrid ha usato un meme polemico per presentare il Derby contro il Real: "Giornalisti amici e deliri"

Real Madrid vs Atletico Madrid

Cosa significa il meme utilizzato dall'Atletico per mettere fuoco al Derby contro il Real? Sui social esplode il post dei Colchoneros.

Infuocato sul campo del Bernabeu, infuocato sui social. Il Derby di Madrid tra Atletico e Real, di scena sabato 8 febbraio, è cominciato sui social. A gettare benzina sul fuocherello dell'attesa ci ha pensato la società di Simeone, che tramite un post social apparso online nel pomeriggio di giovedì ha deciso di polemizzare nei confronti del portere Blancos in vista della sfida.

L'Atletico ha pubblicato un meme con un fittizio manuale delle istruzioni per presentare il Derby di Madrid contro il Real, evidenziando come gli avversari abbiano un "esercito di giornalisti amici per diffondere i propri deliri".

Inutile dire che il post su X ha immediatamente scatenato la lotta online tra i tifosi dell'Atletico Madrid e gli anti-Real contro i fans del team di Ancelotti, padrone di casa del Santiago Bernabeu per la 23esima giornata di Liga.