L'arbitro ferma il gioco per il lancio di alcuni oggetti in direzione di Courtois sul risultato di 0-1 per il Real Madrid.

Bruttissimo episodio a Madrid, dove il Derby tra Atletico e Real è stato sospeso durante il secondo tempo. L'arbitro ha invitato entrambe le squadre a rientrare negli spogliatoi sul risultato di 0-1 per il Real Madrid. L'increscioso episodio è avvenuto intorno al minuto 68, poco dopo la rete firmata da Militao. L'articolo prosegue qui sotto