Atletico Madrid-Botafogo dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atletico Madrid contro Botafogo, sfida decisiva valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. I Colchoneros, dopo il pesante tonfo per 4-0 contro il PSG, si sono riscattati battendo 3-1 i Seattle Sounders e ora sono pronti a giocarsi il tutto per tutto contro i brasiliani a punteggio pieno. L'articolo prosegue qui sotto Proprio così perché il Botafogo è una delle grandi rivelazioni di questo Mondiale per Club: dopo aver battuto 2-0 i Seattle Sounders, i brasiliani hanno steso 1-0 anche i campioni d'Europa del PSG: in altre parole, la qualificazione agli ottavi è praticamente ipotecata. Tutto su Atletico Madrid-Botafogo: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.