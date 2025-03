Athletic Bilbao-Roma 3-1, pagelle e tabellino: il rosso a Hummels cambia la storia, Ranieri eliminato

Athletic Bilbao vs Roma

Roma in dieci al minuto 11 e partita in discesa per l'Athletic Bilbao, che si qualifica ai quarti dell'Europa League 2025.

La Roma è fuori dall'Europa League. Dopo il successo per 2-1 nella gara d'andata, al San Mames i giallorossi cadono per 3-1 venendo eliminati dal torneo. Avanza così l'Athletic Bilbao, che ha potuto usufruire di un rosso praticamente immediato che ha cambiato il corso della partita: Hummels espulso al minuto 11 e gara in discesa per i padroni di casa, verso i quarti di finale.

Si parlerà a lungo dell'espulsione di Hummels decisa dall'arbitro Turpin, che ha optato per il rosso dopo un fallo del tedesco su Sannidi: secondo il direttore di gara si è trattato di un fallo da ultimo uomo, ma i dubbi sono enormi in virtù di un Mancini che sembrava in grado di raggiungere l'avversario dopo l'intervento del compagno di squadra.

Dopo aver resistito per tutto il primo tempo, la Roma ha subito il goal di Nico Williams negli ultimi minuti prima dell'intervallo, cadendo definitivamente con il raddoppio di Berchiche e dunque con il tris dello scatenato Nico Williams, in goal per l'ultima volta proprio su assist dell'altro protagonista di gara Berchiche.

L'espulsione di Hummels ha cambiato tutto per una Roma pregna di rimpianti e dubbi su come sarebbe potuta andare in parità numerica. Oramai, però, è andata così.