Atalanta-Udinese 2-0, cronaca, tabellino e voti: De Ketelaere inventa, Miranchuk e Scamacca decidono

L’Atalanta supera l’ostacolo Udinese e si porta momentaneamente al quarto posto: decidono i goal di Miranchuk e Scamacca.

Serviva una vittoria all’Atalanta, in attesa della risposta delle rivali, per tornare ad assaporare il gusto del quarto posto in classifica e la vittoria è prontamente arrivata nella sfida contro l’Udinese.

Un successo, quello maturato al Gewiss Stadium, che consente di allungare una striscia positiva iniziata nell’ultima uscita del 2023, e che soprattuto conferma come anche la Dea abbia tutte le carte in regola per dire la sua nella corsa che porta ad un biglietto per l’’l’Europa che conta’.

Quella smaltita con l’Udinese non è stata una pratica agevole. Sì perché la compagine friulana si è presentata in campo con l’atteggiamento giusto e, pur lasciando costantemente l’iniziativa agli uomini di Gasperini, ha saputo rendersi pericolosa in diverse occasioni in fase di ripartenza.

A risultare decisiva è stata alla fine la maggiore qualità dei nerazzurri. La Dea, trascinata da un De Ketelaere non finito sul tabellino dei marcatori ma autore di due assist, ha trovato nel primo tempo le reti che hanno indirizzato il discorso, per poi gestire il doppio vantaggio senza troppi affanni.