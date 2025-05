L'Atalanta Under 23 manda un messaggio alle rivali playoff: 7-1 alla Torres, annichilita

Tre squadre, le seconde classificate dei gironi, entreranno in gioco nel prossimo turno. Dieci, invece, sono in lotta nel primo turno nazionale playoff, così da provare ad accedere alla fase successiva. Di queste, una ha nettamente rubato la scena alle rivali di Serie C, surclassando la malcapitata Torres per 7-1. Atalanta Under 23 al top.

Risultato decisamente sorprendente quello andato in scena nell'andata del primo turno playoff nazionale, con la squadra bergamasca che non ha lasciato scampo a quella isolana, abbattuta in maniera tale che un ribaltamento in vista del ritorno sembra impossibile. Certo, nel calcio non si può mai dire, ma la Torres dovrà superare l'Atalanta Under 23 con almeno sei goal di scarto.

Un match senza storia quello dell'11 maggio, al quale seguirà il ritorno nel Nord Sardegna il 14. Per la Torres c'è una percentuale infinitesimale di rimonta, annichilita nel primo match con una potenza di fuoco che non si era mai vista negli ultimi mesi di Serie C.