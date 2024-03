Atalanta-Sporting 2-1, cronaca, tabellino e voti: Lookman e Scamacca trascinano la Dea ai quarti

La Dea va sotto per mano di Pedro Goncalves, prima di ribaltare le sorti della qualificazione nella ripresa grazie ai suoi attaccanti.

Prima la paura, poi la grande rimonta che vale la qualificazione. L'Atalanta ribalta lo Sporting inscenando un secondo tempo di grande spessore davanti al pubblico del Gewiss Stadium e stacca il pass per i quarti di finale di Europa League, dove nel sorteggio in programma venerdì a Nyon conoscerà il prossimo avversario lungo il percorso continentale.

Il primo segmento di partita non si sviluppa su altissime frequenze, anche se a creare i presupposti migliori è sicuramente la Dea con la doppia occasione targata Scamacca (neutralizzata da Israel la prima, a lato di un soffio la seconda) inframezzata dal blitz a centro area di Hien che impatta di testa indirizzando la sfera sulla parte alta della traversa.

Lo Sporting, dal canto suo, sceglie la via della compattezza, ma quando trova tempo e modi per andare negli spazi lascia il segno, ed è esattamente quello che succede poco dopo la mezzora, quando Pedro Gonçalves chiude nel miglior modo possibile il triangolo con Gyokoeres prima di insaccare alle spalle di Musso e salutare la compagnia a causa di un problema fisico manifestatosi pochi istanti dopo il goal spacca partita.

In avvio di ripresa la Dea torna subito in superficie quando il cross di Ederson propizia la zampata sotto misura di Lookman, buona per riaprire qualsiasi discorso.

A completare la rimonta ci pensa però Scamacca, al terzo goal consecutivo in Europa League contro lo Sporting, puntuale all'appuntamento con la deviazione vincente (su invito a nozze di Miranchuk) che fa esplodere il Gewiss Stadium e conduce l'Atalanta ai quarti di finale.