L'Atalanta ha perso il capocannoniere della Serie A: Mikautadze e Krstovic tra i principali obiettivi per sostituire Retegui.

L'Atalanta non solo ha lasciato andare il suo centravanti titolare nonché della Nazionale italiana (insieme a Moise Kean), ma anche il capocannoniere in carica della Serie A. Mateo Retegui è andato via dal club nerazzurro per approdare in Arabia Saudita, dove giocherà con la maglia dell'Al-Qadsiah.

La società dovrà intervenire quindi sul mercato per dare a Ivan Juric un sostituto di Retegui o comunque un rinforzo, che è necessario per non affrontare la stagione con la coperta corta nel ruolo di attaccante, dove l'unico di ruolo è Gianluca Scamacca, reduce dai tanti problemi fisici.

Scamacca può essere la soluzione in casa per rimpiazzare Retegui ma non potrà bastare; nella lista degli obiettivi ci sono Mikautadze, Krstovic e Daghim.