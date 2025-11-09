Pubblicità
Samardzic AtalantaGetty Images
Michael Di Chiaro

Atalanta-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta e Sassuolo si sfidano in occasione dell'undicesima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

L'Atalanta affronta il Sassuolo in occasione dell'undicesima giornata di campionato.

Dopo la sconfitta con l'Udinese, l'Atalanta si è riscattata in Champions League battendo il Marsiglia: i nerazzurri, ora, vanno alla caccia di una vittoria che in campionato manca addirittura dal 21 settembre.

I neroverdi, invece, si presentano all'appuntamento con gli stessi punti della Dea (13) e nell'ultima giornata di campionato hanno incassato un'amara sconfitta interna per 2-1 contro il Cagliari

Tutto su Atalanta-Sassuolo: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • ATALANTA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Atalanta-Sassuolo

    • Data: domenica 9 novembre 2025

    • Orario: 12.30

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SASSUOLO

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Juric.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Fadera. All. Grosso.

  • ORARIO ATALANTA-SASSUOLO

    Atalanta-Sassuolo si giocherà domenica 9 novembre 2025 alla New Balance Arena di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 12.30.

  • DOVE VEDERE ATALANTA-SASSUOLO IN TV

    DAZN 

    La partita tra Atalanta e Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

  • ATALANTA-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Atalanta-Sassuolo in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    Su DAZN telecronaca di Alberto Santi, commento tecnico di Alessandro Budel.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Atalanta-Sassuolo ci si potrà collegare sul sito di GOAL per seguire la diretta testuale della partita.

