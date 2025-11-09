Atalanta-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Atalanta affronta il Sassuolo in occasione dell'undicesima giornata di campionato.

Dopo la sconfitta con l'Udinese, l'Atalanta si è riscattata in Champions League battendo il Marsiglia: i nerazzurri, ora, vanno alla caccia di una vittoria che in campionato manca addirittura dal 21 settembre.

I neroverdi, invece, si presentano all'appuntamento con gli stessi punti della Dea (13) e nell'ultima giornata di campionato hanno incassato un'amara sconfitta interna per 2-1 contro il Cagliari

Tutto su Atalanta-Sassuolo: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.