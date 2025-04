Atalanta-Lecce, perché gli ospiti giocano con la maglia tutta bianca: "Nessun valore, nessun colore"

Atalanta vs Lecce

In campo dopo aver chiesto in tutti i modi il rinvio della partita contro l'Atalanta, il Lecce ha scelto di giocare con una maglia bianca.

Ci ha provato fino all'ultimo, ma alla fine il Lecce giocherà a Bergamo contro l'Atalanta.

La scomparsa dello storico fisioterapista Graziano Fiorita ha lasciato un vuoto enorme nella società giallorossa, tra giocatori e dirigenti. Nessuno avrebbe voluto scendere in campo, con soli due giorni di rinvio, ma alla fine Krstovic e compagni non hanno avuto scelta.

Partiti a Bergamo solamente domenica e non sabato, nel tentativo di far rinviare la partita alla settimana prossima, i giocatori del Lecce scendono in campo con una maglia bianca nella sfida contro l'Atalanta.