Atalanta-Lazio tra nuove idee e riscatto: sarà crisi o rilancio? A Bergamo ci si gioca un pezzo di Europa

Atalanta vs Lazio

Le due squadre testano le loro ambizioni e provano a mettersi alle spalle un periodo di difficoltà e critiche: vietato sbagliare per Atalana e Lazio.

Non è ancora dentro o fuori, ma quasi. Atalanta e Lazio si affrontano al Gewiss Stadium in uno scontro diretto che può cambiare il corso della stagione per entrambe.

Due squadre appaiate in un momento di flessione, alla ricerca di risposte e, soprattutto, di un risultato che rilanci ambizioni e morale.

Il confronto diretto arriva in un passaggio cruciale del campionato, a otto giornate dalla fine, quando ogni punto pesa e ogni errore può compromettere il traguardo europeo.

Il match di oggi vale ben più dei tre punti. Per l’Atalanta può essere il segnale di una ripartenza definitiva, per la Lazio il primo passo per ritrovare sé stessa.

Un risultato positivo potrebbe cambiare l’inerzia, uno negativo rischia di lasciare segni profondi. E allora tutto passa da qui, dal Gewiss Stadium, dove due squadre in cerca di risposte si ritrovano faccia a faccia per provare a rialzarsi.