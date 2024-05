Atalanta-Juventus finale Coppa Italia dove vederla: Mediaset, Sky o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

I nerazzurri e i bianconeri si sfidano nell'atto conclusivo della competizione: canali TV e formazioni ufficiali.

Un cammino lungo quasi un anno e giunto alla conclusione: è arrivato il momento della finale di Coppa Italia 2024.

Atalanta e Juventus si affrontano nel remake della sfida del 2021, decisa al Mapei Stadium di Reggio Emilia da Dejan Kulusevski e Federico Chiesa.

Cambiano le stagioni e cambiano anche i giocatori: la Dea è arrivata in finale eliminando, in semifinale, in doppia sfida, la Fiorentina.

I bianconeri, invece, hanno superato la Lazio, rischiando non poco nella gara di ritorno allo stadio Olimpico di Roma.

Tutto sulla finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus: le formazioni e dove guardarla in TV e streaming.