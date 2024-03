Atalanta, fine al lungo digiuno: la vittoria di Napoli può rappresentare la svolta

L'Atalanta torna a vedere da più vicino la zona Champions: la vittoria di Napoli può essere la svolta di questo finale di stagione.

Serviva un risultato positivo per non compromettere ulteriormente l'obiettivo del ritorno in Champions League, che dal prossimo anno potrebbe avere una squadra italiana in più ai nastri di partenza: missione compiuta alla grande per l'Atalanta.

Nerazzurri padroni del campo in quel di Napoli, dove al contempo Osimhen e compagni potrebbero aver detto definitivamente addio alle residue speranze di finire tra le prime quattro (o a anche al quinto posto che potrebbe valere il colpo grosso).

Una risposta all'altezza delle aspettative quella offerta dai ragazzi di Gasperini, all'interno di un tour de force che li vedrà protagonisti anche in Europa League e in Coppa Italia: l'iniezione di fiducia che serviva per allentare una tensione fin troppo evidente. Almeno fino alla vigilia del match del 'Maradona'.