L'Atalanta e la Coppa Italia del 1963: un trionfo che la Dea vuole bissare contro la Juventus

Il 2 giugno '63 l’Atalanta batteva il Torino in finale grazie alla tripletta di Angelo Domenghini: a oggi è l'unico titolo della storia nerazzurra.

L'Atalanta ci riprova. Per la terza volta in cinque anni, la Dea si gioca una finale di Coppa Italia. L'avversaria è di nuovo la Juventus, come nel 2021, anno della seconda amarissima sconfitta un biennio dopo quella rimediata contro la Lazio.

I due ko nell’ultimo atto della coppa nazionale hanno spento il sogno di una città e di un popolo che sognavano di replicare la magica serata di sessantuno anni fa, che permise alla Dea di mettere in bacheca quello che, ad oggi, rimane l’unico trofeo ufficiale vinto.

Per intenderci è necessario riavvolgere il nastro sino al 2 giugno 1963, giorno della finalissima di Coppa Italia tra Atalanta e Torino, chiamate a contendersi la coccarda nazionale sul palcoscenico dello Stadio San Siro di Milano.