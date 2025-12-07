Atalanta-Chelsea probabili formazioni, gioca Scamacca o Krstovic? Le ultime sulla Champions

La partita tra Atalanta e Chelsea di Champions League non è disponibile in diretta gratis e in chiaro, ma bensì in abbonamento.

Alle 21:00 di martedì 9 dicembre, infatti, il match europeo si può vedere su Sky Sport Calcio e Sky Sport, ovvero i canali numero 202 e 253 di Sky, Sky Go e NOW.

Prima della sfida, così come dopo il termine della stessa, saranno disponibili interviste e approfondimenti dagli studi Sky e da Bergamo.