Atalanta-Chelsea probabili formazioni, gioca Scamacca o Krstovic? Le ultime sulla Champions

Decisamente altalenante in campionato, l'Atalanta è andata sicuramente meglio fin qui in Champions League, dove si trova al decimo posto con tre vittorie e un pareggi nei primi cinque incontri europei. Per alzare l'asticella e puntare con forza agli ottavi senza passare dai playoff, la squadra di Palladino affronta una delle squadre più difficili del torneo: il Chelsea.
Maresca ha vissuto un 2025 spettacolare alla guida dei Blues, vista l'Europa League e il Mondiale per Club portati a Londra, ma nell'attuale Champions ha ottenuto gli stessi punti dell'Atalanta: a Bergamo, mercoledì sera, va in scena uno scontro diretto tra ottavi diretti e spareggi.
Sia Chelsea che Atalanta hanno perso l'esordio di Champions, per poi rimanere imbattuti nelle successive quattro. Ora la sesta, terzultima prima della fase ad eliminazione diretta che comincerà nei primi mesi del 2026.