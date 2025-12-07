Pubblicità
Francesco Schirru

Atalanta-Chelsea probabili formazioni, gioca Scamacca o Krstovic? Le ultime sulla Champions

L'Atalanta ospita il Chelsea per la sesta partita di Champions League: entrambe le squadre si trovano a quota 10 punti e sperano di poter qualificarsi agli ottavi senza passare dai playoff.

Decisamente altalenante in campionato, l'Atalanta è andata sicuramente meglio fin qui in Champions League, dove si trova al decimo posto con tre vittorie e un pareggi nei primi cinque incontri europei. Per alzare l'asticella e puntare con forza agli ottavi senza passare dai playoff, la squadra di Palladino affronta una delle squadre più difficili del torneo: il Chelsea.

Maresca ha vissuto un 2025 spettacolare alla guida dei Blues, vista l'Europa League e il Mondiale per Club portati a Londra, ma nell'attuale Champions ha ottenuto gli stessi punti dell'Atalanta: a Bergamo, mercoledì sera, va in scena uno scontro diretto tra ottavi diretti e spareggi.

Sia Chelsea che Atalanta hanno perso l'esordio di Champions, per poi rimanere imbattuti nelle successive quattro. Ora la sesta, terzultima prima della fase ad eliminazione diretta che comincerà nei primi mesi del 2026.

  • ATALANTA-CHELSEA, LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA DEA

    L'Atalanta dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla partita contro il Verona, nonostante il k.o subito. In attacco ci sarà probabilmente Scamacca e non Krstovic come unica punta, mentre Bellanova e Zappacosta saranno gli esterni di centrocampo.

    Kossounou, Hien e Djimsiti davanti a Carnesecchi

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino

  • ATALANTA-CHELSEA, LA PROBABILE FORMAZIONE OSPITE

    CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estêvão, Enzo Fernández, Garnacho; Pedro Neto. Allenatore: Maresca

  • DOVE VEDERE ATALANTA-CHELSEA

    La partita tra Atalanta e Chelsea di Champions League non è disponibile in diretta gratis e in chiaro, ma bensì in abbonamento.

    Alle 21:00 di martedì 9 dicembre, infatti, il match europeo si può vedere su Sky Sport Calcio e Sky Sport, ovvero i canali numero 202 e 253 di Sky, Sky Go e NOW.

    Prima della sfida, così come dopo il termine della stessa, saranno disponibili interviste e approfondimenti dagli studi Sky e da Bergamo.

  • PRECEDENTI ATALANTA-CHELSEA

    Atalanta e Chelsea giocano una contro l'altra per la prima volta: non sono mai andati in scena, infatti, match tra le due squadre in Champions o in qualsiasi altra competizione europea e mondiale.

Champions League
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Chelsea crest
Chelsea
CHE