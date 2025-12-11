Atalanta-Cagliari probabili formazioni, gioca Krstovic o Scamacca? Le ultime su Borrelli e Luvumbo

DAZN

Atalanta-Cagliari si può vedere in diretta tv su DAZN, non in esclusiva.

Oltre all'app e al sito di DAZN, la sfida tra Cagliari e Atalanta è visibile anche su Sky, a patto di aver attivato l'offerta Zona DAZN per seguire le gare di Serie A anche attraverso il satellite.

Chi è abbonato a Sky o NOW, infine, può seguire la sfida di sabato attraverso diversi canali: Sky Sport Uno numero 201, Sky Sport Calcio numero 202 e Sky Sport numero 251.