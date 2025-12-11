Atalanta-Cagliari probabili formazioni, gioca Krstovic o Scamacca? Le ultime su Borrelli e Luvumbo

In attesa di definire se saranno ottavi o solamente playoff, l'Atalanta è comunque già sicura di un posto nella fase ad eliminazione diretta della Champions League 2025/2026. Un gran traguardo per una squadra dai due volti, super in campo continentale ma decisamente deludente in campionato. Ora, per i bergamaschi, c'è la volontà di risalire in Serie A, a partire dalla sfida contro il Cagliari.
Di fronte, però c'è una squadra di nuovo convincente e decisa a trovare continuità di successi dopo aver battuto la Roma. Nel corso della stagione il Cagliari di Pisacane ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi, con la trasferta di Bergamo che può rappresentare un banco di prova importante in vista del proseguo del torneo.
L'Atalanta torna in campo alcuni giorni dopo la Champions, ragion per cui per Palladino ci saranno cambi nell'undici titolare rispetto a quanto visto in Europa contro il Chelsea di Maresca.