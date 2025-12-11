Pubblicità
Krstovic Torino AtalantaGetty Images
Francesco Schirru

Atalanta-Cagliari probabili formazioni, gioca Krstovic o Scamacca? Le ultime su Borrelli e Luvumbo

Conquistata la fase ad eliminazione diretta della Champions, per l'Atalanta è tempo di Serie A: di fronte c'è un Cagliari di nuovo convincente, riuscito a battere la Roma nell'ultimo turno di campionato.

In attesa di definire se saranno ottavi o solamente playoff, l'Atalanta è comunque già sicura di un posto nella fase ad eliminazione diretta della Champions League 2025/2026. Un gran traguardo per una squadra dai due volti, super in campo continentale ma decisamente deludente in campionato. Ora, per i bergamaschi, c'è la volontà di risalire in Serie A, a partire dalla sfida contro il Cagliari.

Di fronte, però c'è una squadra di nuovo convincente e decisa a trovare continuità di successi dopo aver battuto la Roma. Nel corso della stagione il Cagliari di Pisacane ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi, con la trasferta di Bergamo che può rappresentare un banco di prova importante in vista del proseguo del torneo.

L'Atalanta torna in campo alcuni giorni dopo la Champions, ragion per cui per Palladino ci saranno cambi nell'undici titolare rispetto a quanto visto in Europa contro il Chelsea di Maresca.

  • ATALANTA-CAGLIARI, LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ATALANTA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Palladino

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bakker, Bellanova, Sulemana

    Ballottaggi: Kolasinac 55%-Djimsiti 45%, Pasalic 55%-De Roon 45%, Samardzic 55%-De Ketelaere 45%, Krstovic 55%-Scamacca 45%

  • ATALANTA-CAGLIARI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL CAGLIARI

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Belotti, Felici, Obert, Mina, Rog, Ze Pedro

    Ballottaggi: Prati 55%-Adopo 45%, Deiola 55%-Gaetano 45%, Borrelli 55%-Luvumbo 45%

  • DOVE VEDERE ATALANTA-CAGLIARI IN TV

    • DAZN
    • DAZN 1 (canale 214 Sky)
    • Sky
    • Sky Go
    • NOW

    Atalanta-Cagliari si può vedere in diretta tv su DAZN, non in esclusiva.

    Oltre all'app e al sito di DAZN, la sfida tra Cagliari e Atalanta è visibile anche su Sky, a patto di aver attivato l'offerta Zona DAZN per seguire le gare di Serie A anche attraverso il satellite.

    Chi è abbonato a Sky o NOW, infine, può seguire la sfida di sabato attraverso diversi canali: Sky Sport Uno numero 201, Sky Sport Calcio numero 202 e Sky Sport numero 251.

  • ATALANTA-CAGLIARI, I PRECEDENTI

    • Vittorie Atalanta: 40
    • Pareggi: 16
    • Vittorie Cagliari: 29
    • Ultima vittoria dell'Atalanta a Bergamo: 24/9/23
    • Ultimo pareggio a Bergamo: 15/2/25
    • Ultima vittoria del Cagliari e Bergamo: 6/2/22
