Atalanta-Cagliari match del cuore per Palestra: perché Inter e Juventus lo vogliono per il futuro

Nelle ultime ore si è fatta strada la notizia dell'interesse di Inter e Juventus per Palestra, alla luce del rendimento offerto con la maglia del Cagliari: secondo Fabrizio Romano, i due club avrebbero già preso informazioni sull'esterno.

Non sarà però facile trattare con una bottega da sempre cara qual è quella dell'Atalanta: la richiesta dei bergamaschi potrebbe avvicinarsi ai 40 milioni, cifra potenzialmente scoraggiante in sede di negoziazione.

Tutt'altro che scoraggianti sono le immagini delle sgroppate di Palestra sull'out destro, in particolare per l'Inter che potrebbe dover correre ai ripari in quella zona di campo: Dumfries rischia di tornare a gennaio e Luis Henrique ha convinto soltanto a tratti, ragion per cui la prospettiva di mettere le mani sul gioiello lombardo fa gola e non poco.