Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Palestra CagliariGetty
Vittorio Rotondaro

Atalanta-Cagliari match del cuore per Palestra: perché Inter e Juventus lo vogliono per il futuro

Palestra nel mirino di Inter e Juventus in vista di gennaio: in attesa di novità dal mercato, si appresta a sfidare la 'sua' Atalanta con la maglia del Cagliari.

Pubblicità

Da giovane di talento a possibile stella futura: il mondo è cambiato in poco tempo dalle parti di Marco Palestra, al centro di diversi rumors che si stanno intensificando all'avvicinarsi dell'inizio della finestra invernale del calciomercato.

Le ottime prestazioni con la maglia del Cagliari gli hanno permesso di conquistarsi l'attenzione di club blasonati: la priorità, come giusto che sia, spetta però alle questioni di campo e all'obiettivo della salvezza da raggiungere con i sardi.

Quel campo che stasera lo vedrà protagonista alla 'New Balance Arena' di Bergamo per affrontare l'Atalanta, società proprietaria del suo cartellino e a cui proverà a strappare tre punti preziosi per la classifica.

  • A CAGLIARI IN PRESTITO

    Dopo aver festeggiato l'esordio tra i grandi con Gian Piero Gasperini in panchina nella passata stagione, Palestra ha scelto di proseguire il proprio percorso di crescita in Sardegna, dove il Cagliari se lo è assicurato con un'operazione lungimirante.

    Affare chiuso con la formula del prestito secco, soluzione che rende l'idea di quanto sia grande la stima nei confronti di Palestra in casa Atalanta, famosa per aver lanciato giocatori poi approdati su grandi palcoscenici: un epilogo che potrebbe interessare anche lo stesso 20enne.

    • Pubblicità

  • AVVERSARIO PER UNA SERA

    Stasera Palestra avrà modo di tornare a Bergamo, seppur da avversario: alla 'New Balance Arena' si gioca infatti Atalanta-Cagliari, ultimo match del sabato di questo 15° turno di Serie A.

    La presenza nell'undici titolare di Pisacane non è minimamente in dubbio: il classe 2005 sarà titolare su quella fascia destra che si sta rivelando la sua 'zona di caccia' preferita, oltre che un incubo per gli avversari chiamati a limitarlo con ogni mezzo possibile.

    E chissà che un pizzico di emozione non lo travolga: ma solo prima del calcio d'inizio, in seguito non ci sarà più spazio per il romanticismo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ INTER E JUVENTUS VOGLIONO PALESTRA

    Nelle ultime ore si è fatta strada la notizia dell'interesse di Inter e Juventus per Palestra, alla luce del rendimento offerto con la maglia del Cagliari: secondo Fabrizio Romano, i due club avrebbero già preso informazioni sull'esterno.

    Non sarà però facile trattare con una bottega da sempre cara qual è quella dell'Atalanta: la richiesta dei bergamaschi potrebbe avvicinarsi ai 40 milioni, cifra potenzialmente scoraggiante in sede di negoziazione.

    Tutt'altro che scoraggianti sono le immagini delle sgroppate di Palestra sull'out destro, in particolare per l'Inter che potrebbe dover correre ai ripari in quella zona di campo: Dumfries rischia di tornare a gennaio e Luis Henrique ha convinto soltanto a tratti, ragion per cui la prospettiva di mettere le mani sul gioiello lombardo fa gola e non poco.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • I NUMERI DI PALESTRA COL CAGLIARI

    Da quando si è trasferito in prestito, Palestra è diventato uno degli insostituibili di Pisacane che, a eccezione della sfida contro il Parma giocata a settembre, lo ha sempre schierato nell'undici titolare in campionato.

    Per Palestra tredici presenze e tre assist, l'ultimo dei quali per Sebastiano Esposito in occasione di Juventus-Cagliari di due settimane fa: uno dei (tanti) motivi che hanno spinto la 'Vecchia Signora' a effettuare un sondaggio, in vista di un'eventuale vera e propria trattativa che comunque non si preannuncia semplice.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0