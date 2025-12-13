Atalanta-Cagliari match del cuore per Palestra: perché Inter e Juventus lo vogliono per il futuro

Da giovane di talento a possibile stella futura: il mondo è cambiato in poco tempo dalle parti di Marco Palestra, al centro di diversi rumors che si stanno intensificando all'avvicinarsi dell'inizio della finestra invernale del calciomercato.
Le ottime prestazioni con la maglia del Cagliari gli hanno permesso di conquistarsi l'attenzione di club blasonati: la priorità, come giusto che sia, spetta però alle questioni di campo e all'obiettivo della salvezza da raggiungere con i sardi.
Quel campo che stasera lo vedrà protagonista alla 'New Balance Arena' di Bergamo per affrontare l'Atalanta, società proprietaria del suo cartellino e a cui proverà a strappare tre punti preziosi per la classifica.