Tutti gli assenti del Cagliari a Napoli: perché Caprile, Luvumbo, Gaetano e Pavoletti non giocano

Non solo Conte: anche Nicola deve fare i conti con diverse defezioni importanti. Come scenderà in campo il Cagliari al Maradona.

Davide Nicola ha affermato a chiare lettere che il Cagliari scenderà in campo al Maradona per giocarsela, pur conscio della distanza qualitativa col Napoli e del fatto che la propria squadra non abbia più obiettivi tangibili. Ma le difficoltà non stanno mancando.

Non solo il collega Antonio Conte, privo di due titolarissimi come Buongiorno e Lobotka: anche Nicola questa sera dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti, se non fondamentali, nella corsa alla salvezza conclusasi domenica scorsa con il 3-0 interno contro il Venezia.

Dal portiere Caprile a Luvumbo, ecco dunque tutte le assenze con cui il Cagliari dovrà fare i conti al Maradona nel tentativo di rovinare la festa Scudetto del Napoli.