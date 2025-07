Asllani rifiuta il trasferimento all'estero, ma è fuori dal progetto: l'Inter rischia di doverlo cedere solo in prestito Calciomercato Inter

Ausilio lo ha pubblicamente messo sul mercato e l'Inter ha già perso 15 milioni per il suo 'no' al Betis. Asllani vuole restare in Italia, ma non ci sono offerte per l'acquisto a titolo definitivo.