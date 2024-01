Asllani promosso in Fiorentina-Inter: assist e tanta personalità

Prestazione convincente dell'albanese in sostituzione dello squalificato Calhanoglu: assist e geometrie al servizio della squadra.

L'esame era di quelli scivolosi, in cui l'errore marchiano è sempre dietro l'angolo, pronto a rovinare un'intera prestazione: Kristjan Asllani ha invece risposto presente, sfruttando nel migliore dei modi l'occasione nata quasi per caso.

La squalifica di Calhanoglu lo ha catapultato nel cuore del centrocampo dell'Inter in una partita per lui non affatto banale, nella 'sua' Toscana e al cospetto della Fiorentina di Vincenzo Italiano, non proprio l'avversario ideale per esperimenti di sorta.

L'ambiente 'caldo' e il carattere cruciale dell'incontro non hanno però distratto Asllani, attento e preciso nello svolgere un compito che si preannunciava complicato fin dalla vigilia: la risposta più bella per Simone Inzaghi.