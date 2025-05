AS - Il Real Madrid vuole il ritorno di Theo Hernandez: rinnovo in bilico col Milan, la strategia 'low cost' per il ritorno al Bernabeu

Il francese ha il contratto in scadenza col Milan nel 2026: distanza tra domanda e offerta. Le 'Merengues' puntano al suo ritorno al Bernabeu.

Nel momento più brillante della stagione di Theo Hernandez, proprio quando il suo rinnovo contrattuale con il Milan sembra essere tornare una possibilità concreta, dalla Spagna arriva un’autentica scossa di mercato: il Real Madrid vuole riportare il terzino francese al Santiago Bernabeu.

Dopo l’addio del 2019, le Merengues considerano Theo il principale candidato per rinforzare la fascia sinistra, approfittando di una situazione contrattuale favorevole e puntando su un’offerta al ribasso.

Nonostante la volontà espressa dal giocatore di continuare la sua avventura in rossonero, le difficoltà nella trattativa per il rinnovo, unite alla necessità del Milan di fare i conti con il bilancio, stanno rendendo l’operazione potenzialmente realizzabile, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS.

Il Real, infatti, non vuole superare i 20 milioni di euro per riportarlo in Spagna. Un possibile ritorno romantico, ma che soddisfa anche molte esigenze tecniche ed economiche del club madrileno.