Arthur salta Lecce-Fiorentina per infortunio: perché non è stato convocato e i tempi di recupero

Un problema muscolare ha frenato Arthur: niente Lecce per il centrocampista della Fiorentina. Quando tornerà in campo il brasiliano.

La Fiorentina scende a Lecce senza una pedina fondamentale del proprio scacchiere tattico: Arthur non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita che i viola giocheranno al Via del Mare venerdì 2 febbraio, primo anticipo della ventitreesima giornata di Serie A.

Arthur, infatti, non compare nell'elenco dei convocati diramato dalla Fiorentina nel pomeriggio di giovedì. E dunque è ufficialmente forfait per la gara contro i giallorossi di D'Aversa, fondamentale per una Viola che deve ritrovare la strada perduta dopo gli ultimi passi falsi in campionato.

Ma perché Arthur non è stato convocato per Lecce-Fiorentina? Qual è la motivazione dell'assenza dell'ex centrocampista della Juventus?