Arthur alla Continassa, remake di un film già andato in scena: ma ora può davvero salutare la Juventus

I bianconeri si ritrovano ancora alle prese col caso Arthur, esubero costosissimo rientrato dal prestito al Girona: il Betis potrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

La storia si ripete puntualmente ormai ogni estate. Come ogni ritiro pre-stagione, il brasiliano Arthur si presenta alla Continassa per allenarsi regolarmente con la Juventus, pur sapendo che nel suo futuro non ci sarà il bianconero.

Un film che sta andando in scena anche in questi giorni. Il centrocampista si sta allenando agli ordini di Tudor, ma non ha mai disfatto la valigia: sa benissimo che la Juventus lo ritiene un esubero e insieme al suo entourage stanno cercando una nuova destinazione.

Che potrebbe essere nuovamente la Spagna, ma non al Girona dove ha giocato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione senza convincere, bensì al Betis.