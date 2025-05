Arteta chiamato a tenere vivo il progetto Arsenal: niente Premier, Champions a rischio e mercato incerto

Il trionfo del Liverpool, il PSG favorito, big come Saliba a rischio cessione: fattori che alimentano dubbi sul progetto Arteta.

Dal 2021 al 2024, con Mikel Arteta, l'Arsenal ha compiuto progressi importanti. Dopo un anno e mezzo di ambientamento in panchina, l'ex centrocampista oggi è uno dei migliori allenatori al mondo.

Capacità di lottare per i trofei più importanti, ma anche certezze demolite quando non riesce a vincerli: è successo in Premier League, rischia di accadere in Champions, con la semifinale di ritorno contro il PSG in cui dover ribaltare i pronostici.

In molti si chiedono: vero che Arteta ha rifondato i Gunners, ma basta aver messo in bacheca solo una FA Cup? A meno di impresa al 'Parco dei Principi', l'interrogativo tornerà di moda.