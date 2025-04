Arsenal, appuntamento col destino: eliminare il Real Madrid per una nuova dimensione europea

Avere la meglio sui Blancos consentirebbe ai Gunners di cambiare la propria storia in ambito continentale: un'occasione da non perdere.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, West Ham, Nottingham Forest, Aston Villa, Ipswich. Cosa hanno in comune queste squadre?

La risposta è che hanno tutte vinto trofei europei ancora attivi. Come avrete notato, l'Arsenal, il terzo club inglese di maggior successo di tutti i tempi per quanto riguarda le coppe, non è menzionato. Il fallimento dei Gunners nel trasformare decenni di dominio nazionale in gloria continentale resta ancora un mistero.

I londinesi del nord hanno vinto due tornei europei ormai defunti: la Coppa delle Fiere, sostituita dalla Coppa UEFA nel 1971, e la Coppa delle Coppe, che è stata assorbita dalla Coppa UEFA.

Tuttavia, per l'Arsenal sta per iniziare una nuova era: è sul punto di migliorare la propria impronta europea e il primo mattone può essere collocato contro il Real Madrid.