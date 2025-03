Arsenal-PSV dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Arsenal e PSV a confronto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: tutte le info sulla diretta tv e streaming dell'incontro.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Secondo atto del doppio confronto tra Arsenal e PSV, ormai ben indirizzato in favore dei 'Gunners' che aspettano soltanto la 'ratifica' ufficiale della qualificazione ai quarti di finale della Champions League.

La squadra di Arteta ha messo in netta discesa il compito grazie al clamoroso 1-7 rifilato a Perisic e compagni in quel di Eindhoven: una scorpacciata di goal in cui c'è stata gloria anche per Calafiori, a segno per ultimo nella folle serata olandese.

L'articolo prosegue qui sotto

Per l'Arsenal, dunque, si prospetta un quarto di livello assoluto contro una tra Real e Atletico: all'andata sono stati i 'Blancos' a prevalere per 2-1 al 'Bernabeu', trascinati dalle prodezze di Rodrygo e Brahim Diaz.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Arsenal-PSV: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.