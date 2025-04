Arsenal-PSG, come funziona con le ammonizioni? Il regolamento diffidati in vista di Inter o Barcellona

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Espulsioni, cartellini gialli, ammonizioni e rossi: in che modo influiscono sul destino di Barcellona, Inter, Arsenal e PSG a questo punto.

Per tutta la stagione di Champions League 2024/2025, soprattutto nella fase ad eliminazione diretta, i tifosi delle squadre ancora in gioco sono rimasti in ansia ad ogni cartellino giallo preso dai propri idoli.

Il motivo, ovviamente, è stato quella di una possibile squalifica per diffida, ufficiale alla terza ammonizione subita in Champions. Il regolamento dei diffidati è però cambiato al termine dei quarti di finale.

Quattro le squadre rimaste in gioco: da una parte Arsenal e PSG, dall'altra Inter e Barcellona. Quattro squadre che possono tirare un sospiro di sollievo per i propri diffidati.