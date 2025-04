Arsenal-PSG 0-1, pagelle e tabellino: Dembélé gela l'Emirates Stadium, primo round ai parigini

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Dembélé firma il blitz del PSG all'Emirates Stadium: Arsenal costretto a vincere al ritorno per approdare in finale di Champions League.

Va al PSG il primo round del confronto con l'Arsenal: un successo di misura quanto mai importante per i transalpini che, davanti al loro pubblico, avranno a disposizione due risultati su tre per volare in finale. 'Gunners' invece costretti a vincere con due goal di scarto al 'Parco dei Principi'.

A decidere è la rete in avvio di Dembélé: un tiro 'sporco' che, con l'aiuto del palo interno, si insacca alle spalle di Raya. Il pressing dei ragazzi di Luis Enrique nelle prime fasi è forsennato, salvo poi affievolirsi in maniera fisiologica: l'Arsenal inizia a credere di poter uscire imbattuto, ma un super Donnarumma si oppone alla grande su Martinelli e Trossard.

Merino trova l'1-1 ma è in fuorigioco, Barcola ha sul destro il pallone dello 0-2 ma grazia quasi incredibilmente Raya. Un altro nuovo entrato, Ramos, stampa la traversa in posizione dubbia.