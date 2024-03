Arsenal-Porto 5-2 d.c.r. (1-0), cronaca, tabellino e voti: Trossard a segno, i rigori sorridono ai 'Gunners'

L'Arsenal pareggia l'1-0 dell'andata ed elimina il Porto ai calci di rigore: decisive le due parate di Raya su Wendell e Galeno.

Servono i calci di rigore per stabilire la sesta qualificata ai quarti di Champions League: l'Arsenal pareggia l'1-0 di Porto e passa al turno successivo dopo una lunga serata ricca di attesa e tensione. Nulla da fare per gli uomini di Conceiçao, eliminati agli ottavi come un anno fa.

L'obbligo di rimonta spinge i 'Gunners' a una partenza col piede sull'acceleratore, nel tentativo di mettere subito in discesa match e qualificazione: nonostante l'ottimo impatto offensivo degli avversari, il Porto dimostra una grande capacità di assorbimento dei colpi ricevuti pericolosamente verso la porta di Diogo Costa.

La squadra di Conceiçao mette la testa fuori dal guscio in più di una circostanza, in particolare con Evanilson che impegna Raya alla respinta laterale. L'ultimo quarto d'ora del primo tempo è però quasi interamente di marca inglese: Trossard rompe gli indugi e l'equilibrio col goal che manda i suoi in vantaggio al riposo.

Il ritmo già non eccezionalmente elevato del primo tempo, si abbassa in una ripresa con pochi spunti degni di nota: Ødegaard si vede annullare un goal per una precedente trattenuta di Havertz ai danni dello sbilanciato Pepe, Raya si oppone bene al rasoterra insidioso di Francisco Conceiçao.

Arteta prova a sbilanciarsi inserendo Gabriel Jesus per Jorginho: è proprio il brasiliano a sfiorare la rete a pochi secondi dall'ingresso in campo, stoppato dall'uscita provvidenziale di Diogo Costa. L'estremo difensore portoghese è sollecitato anche dal tiro di Saka, respinto sui piedi di Ødegaard che non inquadra la porta. I biancazzurri perdono Varela per infortunio proprio a ridosso dei supplementari: dentro Grujic.

Agli extra-time va in scena la paura di entrambe le squadre, bloccate dal timore di un passo falso decisivo in ottica qualificazione. Il viatico che porta all'inevitabile epilogo dei calci di rigore: Raya neutralizza i tentativi di Wendell e Galeno, esecuzioni perfette per i 'Gunners' che possono volare tra le migliori otto d'Europa dopo quattordici anni.