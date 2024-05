Arsenal-Everton dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Arsenal e Everton si affrontano nell'ultima giornata di Premier League: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Arsenal e Everton a confronto nell'ultima giornata di Premier League.

I Gunners si giocano le residue chance di conquistare il titolo di campione d'Inghilterra.

La squadra di Arteta, seconda a -2 dal Manchester City, ha un solo risultato a disposizione: battere i Toffees e sperare in una non vittoria dei Citizens per festeggiare un titolo che manca da 20 anni.

In caso di arrivo a pari punti, infatti, sarebbero i Gunners a vincere grazie alla miglior differenza reti. L'Everton è invece senza obiettivi, forte di una salvezza già conquistata nonsotante una doppia penalizzazione nel corso della stagione.

Tutto su Arsenal-Everton: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.